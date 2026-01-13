Il Comune di Trapani fa presidiare il Palashark per il rischio di effrazioni

In queste ore succede l’impensabile a Trapani dopo il caso della società di basket esclusa dalla serie A. Il Comune di Marsala ha inviato delle pattuglie della Polizia Municipale a presidio del Palasport per evitare effrazioni o che vengano smontate le infrastrutture presenti all’interno. Ieri, durante una diretta Facebook, l’ex assessore Lele Barbara ha parlato di questa possibilità chiarendo però che la Shark può portare via questo che ha acquistato come SportInvest, ma i beni comunali rimangono tali. Insomma, per sì e per no, il Comune guidato da Giacomo Tranchida si tutela, anche a danno di terzi che potrebbero approfittarsi della situazione commettendo atti vandalici. Per quanto riguarda la convenzione con la Shark ancora vigente e di 30 anni, l’iter della revoca c’è ma ancora non è stata portata a termine. Ne capiremo meglio nei prossimi giorni.