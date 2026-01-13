Alleanza tra mafie, decine di condanne. Quelle riunioni a Campobello di Mazara

Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta a casa di Matteo Messina Denaro.

Si è concluso con una serie di condanne il rito abbreviato del processo “Hydra”, l’inchiesta che ha svelato l’esistenza di una collaborazione d’affari tra Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta in Lombardia. L’inchiesta descrive una forma di collaborazione inedita in cui esponenti delle tre storiche organizzazioni criminali hanno deciso di unirsi per gestire il business sul territorio lombardo.

Secondo la pm Alessandra Cerreti, le “case madri” avrebbero autorizzato gli affiliati a spendere i rispettivi marchi criminali per un unico obiettivo: il profitto. L’organizzazione è stata capace di infiltrarsi nel libero mercato attraverso fatture false, rimborsi fiscali indebiti e truffe legate al Superbonus 110%. Il dispositivo della sentenza ha stabilito pene severe per i vertici dell’organizzazione, pur essendo in alcuni casi inferiori alle richieste iniziali dell’accusa:Massimo Rosi: condannato a 16 anni. Filippo Crea e Bernardo Pace: condannati a 14 anni. Giuseppe Fidanzati e i figli di Pace: condannati a 12 anni. Giovanni Abilone: condannato a 13 anni e quattro mesi.

L’inchiesta ha messo in luce contatti con l’allora latitante Matteo Messina Denaro. Sono stati ricostruiti cinque summit in Sicilia, alcuni dei quali avvenuti a Campobello di Mazara, a meno di cento metri da quello che sarebbe stato poi individuato come il covo del boss.

Secondo l’accusa, il latitante era stato informato delle dispute economiche in Lombardia e un suo parente, Paolo Errante Parrino, avrebbe agito come mediatore nelle controversie interne all’associazione mafiosa milanese. Oltre alle pene detentive, il giudice ha ordinato la confisca di beni per un valore teorico di 450 milioni di euro, Altri 10 milioni di euro sono stati confiscati in beni fisici e controvalore.

