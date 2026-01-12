Trapani-Birgi in primo piano: la Regione presenta il piano di rilancio dell’aeroporto

Domani, martedì 13 gennaio, alle ore 11, nella sala Alessi di Palazzo d’Orléans a Palermo, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani presenterà, insieme al presidente di Airgest Salvatore Ombra, il nuovo piano di interventi di miglioramento e riqualificazione dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi, finanziato grazie ai fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC Sicilia 2021-2027). La conferenza stampa arriva in un momento di grande fermento per lo scalo trapanese: solo nei primi giorni del 2026 la base di Ryanair è stata ufficialmente riattivata dopo otto anni di assenza, segnando una svolta importante per la mobilità e il turismo nel territorio occidentale della Sicilia.

La compagnia aerea low cost irlandese, infatti, ha rilanciato la sua presenza a Birgi con voli già operativi verso 13 destinazioni tra cui Londra Stansted e Bruxelles Charleroi, con un incremento delle frequenze su collegamenti nazionali, e ha annunciato che due aeromobili saranno basati a Trapani da fine marzo, portando complessivamente a 23 rotte per la stagione estiva. Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, aveva fatto che “... il ritorno della base Ryanair è un traguardo storico che proietta lo scalo verso un aumento significativo dei flussi passeggeri, con previsioni di crescita del traffico del 33% rispetto agli scali del 2024». Ombra ha inoltre sottolineato il ruolo strategico della collaborazione con la Regione, che ha reso più competitivo l’aeroporto eliminando l’addizionale municipale a partire da gennaio 2026, incentivando così nuove rotte e servizi“.

Questa ripresa di traffico e connettività si inserisce in un più ampio contesto di rilancio delle infrastrutture aeroportuali siciliane. La Regione Siciliana ha infatti già approvato una convenzione con Airgest per un investimento di 19 milioni di euro da destinare all’incentivazione di rotte domestiche e internazionali e per sostenere la crescita del traffico aereo verso obiettivi ambiziosi come 3,3 milioni di passeggeri annui. Il piano di interventi finanziato con fondi FSC 2021-2027, che sarà illustrato domani da Schifani e Ombra, punta a rafforzare ulteriormente l’offerta infrastrutturale dell’aeroporto tramite opere di ammodernamento, di miglioramento dei servizi ai passeggeri e di potenziamento delle aree operative e commerciali. I dettagli tecnici degli interventi — che potrebbero includere anche nuove pensiline, restyling delle aree di accoglienza e ampliamento degli spazi aeroportuali — saranno resi noti nel corso della presentazione ufficiale.