Riapre all’aeroporto di Birgi la base Ryanair

Chiusa nel 2017, riapre dopo 8 anni la base Ryanair nell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. Dal 6 gennaio un aeromobile con la livrea Ryanair sarà basato in aeroporto; a fine marzo, e per tutta la stagione estiva, saranno due gli aeromobili basati a Trapani.

Dal 6 gennaio Ryanair garantirà il collegamento con 13 rotte, di cui 6 nuove (Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Baden Baden, Pescara, Bratislava e Katowice) e aumenterà la frequenza su 3 rotte domestiche. Col secondo aereo le rotte operate saliranno a 23, comprensive di 5 nuove destinazioni (Stoccolma Arlanda, Bounemouth, Saarbrücken, Verona e Bari).

Il ritorno della base Ryanair a Trapani proietta l’aeroporto “Vincenzo Florio” verso un incremento del flusso passeggeri. In previsione, infatti, la crescita sarà del 33% rispetto alla stagione del 2024 e quella estiva del 22% rispetto a quella del 2025.

«Questo risultato è il frutto del lavoro svolto con la proficua collaborazione della Regione Sicilia – spiega il presidente di Airgest Spa, Salvatore Ombra – sia il Presidente Renato Schifani che l’assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò hanno creduto sul nostro scalo, tanto da eliminare, a decorrere da gennaio 2026, la tassa municipale a carico del vettore».