Pallamano: l’Alcamo va sotto in casa contro l’Albatro Siracusa

L’Albatro Siracusa passa al Nuovo Pala Verga di Alcamo piegando la giovanissima formazione locale nel Campionato di serie B di Pallamano. E’ di 22-55 il risultato finale, con i ragazzi di Benedetto Randes entrati in campo troppo intimoriti al cospetto dell’attuale capolista del Campionato, con un approccio molle in difesa e timido in attacco.Per vedere una reazione dell’Alcamo bisognerà così aspettare gli ultimi dieci minuti del primo tempo, dove finalmente i ragazzi di Benedetto Randes iniziano a trovare la via della rete con una certa frequenza ,dopo aver sprecato troppo facilitando il gioco in contropiede della formazione ospite. Decisamente meglio la parte finale del secondo tempo, dopo che l’Albatro ad inizio ripresa ha messo in campo una difesa 3/3 che ha complicato il gioco offensivo dell’Alcamo Pallamano, più a suo agio nella parte finale del match, con Tex Filippi e Emanuel Polizzi in evidenza in fase di realizzazione, mentre da rimarcare le buone prestazioni dei portieri Aurdica e Mirabella autori di alcune spettacolari parate.Alcamo che continua il suo percorso di crescita in questo campionato di Serie B, che domenica prossima la vedrà in trasferta con l’altra squadra di Siracusa della Young Generation.