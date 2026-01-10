Marsala: da un palazzo cadono calcinacci, divieto di transito in centro

redazione

Marsala: da un palazzo cadono calcinacci, divieto di transito in centro

Condividi su:

sabato 10 Gennaio 2026 - 15:41

Si è reso necessario istituire un divieto di transito pedonale nella via Vespri, strada da poco riqualificata che da Piazza Del Popolo conduce nella nuova Piazza Mameli – a causa della caduta di calcinacci dal prospetto di un palazzo privato. Immediato l’intervento della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali. Sul posto anche l’amministratore del condominio interessato, con il proprio tecnico di fiducia. La strada resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta