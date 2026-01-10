Marsala: da un palazzo cadono calcinacci, divieto di transito in centro

Si è reso necessario istituire un divieto di transito pedonale nella via Vespri, strada da poco riqualificata che da Piazza Del Popolo conduce nella nuova Piazza Mameli – a causa della caduta di calcinacci dal prospetto di un palazzo privato. Immediato l’intervento della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali. Sul posto anche l’amministratore del condominio interessato, con il proprio tecnico di fiducia. La strada resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
