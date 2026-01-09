Teneva droga in casa, arrestata ad Alcamo una donna

I Carabinieri di Alcamo hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, una 44enne sorpresa a detenere droga in casa. I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione della donna, rinvenivano e ponevano sotto sequestro: 44 grammi di marijuana divisa in 32 dosi, 32 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 8 grammi, 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack suddivisa in 16 dosi, la somma contante di 750 euro verosimilmente provente dell’attività di spaccio. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, nei confronti della donna è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.