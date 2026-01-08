Trapani Shark, “ricusazione del collegio del Tribunale Federale inammissibile”

Ieri la Trapani Shark, poche ore prima dell’inizio dell’udienza dinnanzi al Tribunale Federale, aveva chiesto la ricusazione del Collegio giudicante. Il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sul deferimento per presunte dichiarazioni mendaci rese in fase di iscrizione al Campionato di Serie A. Ora arriva però il comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP): “La Corte Federale d’Appello, riunitasi oggi alle ore 12, in ordine all’istanza di ricusazione proposta nella giornata di ieri da Trapani Shark avverso la composizione del Collegio Giudicante del Tribunale federale, circostanziata, in un secondo momento, a soli due dei tre componenti, ha dichiarato la ricusazione inammissibile in riferimento ad uno dei due componenti in quanto non facente parte ab origine del Collegio stesso e il non luogo a provvedere per il secondo componente, in ragione della dichiarazione di astensione pervenuta dal medesimo componente“.

Arriva prontamente la nota di Valerio Antonini, presidente di Trapani Shark e Calcio, che sui Social si scaglia contro i componenti del Collegio: “La corte Federale dichiara proprio ora inammissibile la nostra ricusazione della Giuria di ieri… a leggerla così uno pensa ah, leggiamo le motivazioni. Riccardo Demontis prima della decisione odierna in mattinata si alza e come un Samaritano sulla Via di Damasco preferisci tirarsi indietro e non far più parte spontaneamente della Giuria; Che bravo. Veramente commovente. Marco Lucente, inizialmente previsto come Presidente della Giuria dei tre Giudici, lo stesso che mi ha prima giudicato innocente il 17 dicembre e poi di nuovo colpevole il 30 dicembre, improvvisamente colpito qualche minuto prima dell’inizio della Sessione di ieri da una tremenda faringite che gli impedisce di parlare, ora si scopre che non fa più parte della Giuria in maniera definitiva. E quindi non essendoci più spontaneamente e volontariamente né Lucente né Demontis, la richiesta è dichiarata inammissibile. Io rimango esterrefatto come la Giustizia Sportiva sia ridotta a questo. Incredibile è l’unica parola che mi viene in mente. Detto ciò, chissà che le sorprese non siano finite, intanto aspettiamo che venga nominata la nuova composizione della Giuria dopo le improvvise defezioni dei poveri Demontis e Lucente“.