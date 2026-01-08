La Trapani Shark chiede la ricusazione del Collegio federale ma la sentenza è vicina

Non c’è pace per la Trapani Shark. La società di Valerio Antonini ha presentato formale richiesta di ricusazione del Collegio giudicante del Tribunale Federale, pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza che avrebbe dovuto pronunciarsi sul deferimento per presunte dichiarazioni mendaci rese in fase di iscrizione al Campionato di Serie A. Forse una mossa per perdere tempo. Pare che, sia in caso di nomina di un nuovo collegio giudicante, sia nell’ipotesi della conferma del Collegio, già venerdì 9 gennaio il Tribunale Federale dovrebbe esaminare i documenti raccolti dalla Procura Federale, ed emettere la sentenza che – qualora venissero accertate irregolarità – potrebbe causare la quarta penalizzazione dal maggio 2025. Ad oggi la Trapani Shark, a quota 12 punti a una giornata dal termine del girone d’andata, potrebbero egualmente qualificarsi per la Coppa Italia anche in caso di sconfitta nel match di sabato contro Trento, sempre se il match, naturalmente, venga disputato. Una ulteriore penalizzazione taglierebbe invece aritmeticamente fuori il club granata dalla corsa alle Final Eight.

Ma anche il Trapani Calcio non è messo meglio. Si avvicinano le scadenze previste dai controlli FIGC, con il rischio di possibili nuove penalizzazioni in vista. Anche qui il Tribunale dovrà pronunciarsi o infliggere ulteriori punti di penalizzazione per le vicende legate al mancato pagamento dei crediti d’imposta.