Furti di rame all’illuminazione pubblica: Trapani al buio in diverse zone della città

Negli ultimi mesi il Comune di Trapani è stato colpito da una preoccupante serie di furti di cavi di rame ai danni degli impianti di pubblica illuminazione, con conseguenze pesanti in termini di disagi, sicurezza e costi per la collettività. I raid, messi a segno in più punti del territorio comunale, hanno lasciato intere strade al buio, esponendo cittadini e automobilisti a rischi concreti. Le zone interessate dai furti sono numerose e diffuse: Stazione Fulgatore, via Capitano Rizzo, SS 113 Ummari, via Tenente Alberti, via Puglia, via Marsala (fronte Locomotiva), via Daneu, via L. Genovese, il vialetto tra viale Umbria e viale Abruzzo, via Baldassare Sardo, via Giove, via Mascagni (tra via Umbria e via Marche), via Clio e via Umbria, via F. Giaconia, via N. Triolo, via La Grutta e via Abruzzo. Un elenco che restituisce la dimensione di un fenomeno tutt’altro che episodico.

Scarsa sicurezza per i cittadini

I furti di rame provocano interruzioni dell’illuminazione pubblica, con conseguente aumento del rischio per la sicurezza dei cittadini, oltre a determinare ingenti danni economici per il Comune, costretto a intervenire ripetutamente per il ripristino degli impianti danneggiati. La gestione dell’illuminazione pubblica è affidata alla società City Green Light s.r.l., che insieme all’amministrazione comunale è impegnata negli interventi di riparazione e nel rafforzamento delle misure di sicurezza. Tuttavia, il ripetersi degli episodi rende evidente come il contrasto al fenomeno richieda anche la collaborazione attiva della cittadinanza.

L’appello del sindaco

A lanciare un appello è il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida: “Il fenomeno dei furti di cavi di rame nell’illuminazione pubblica è un problema grave che colpisce la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di Trapani. Questi episodi non solo causano disagi e interruzioni dei servizi, ma rappresentano anche un danno economico per la nostra comunità. Chiediamo la collaborazione di tutti i trapanesi: se vedete persone sospette nei pressi di pali dell’illuminazione o pozzetti, segnalatelo immediatamente alle autorità. La vostra vigilanza è fondamentale per debellare questo fenomeno e proteggere il nostro territorio”. Il primo cittadino sottolinea come il Comune, insieme a City Green Light, stia lavorando per ripristinare i danni e migliorare la sicurezza degli impianti, ma ribadisce che “… abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per vincere questa battaglia. Insieme possiamo fare la differenza”. La lotta ai furti di rame passa anche dalla vigilanza diffusa: un gesto di attenzione può contribuire a tutelare la sicurezza, il decoro urbano e le risorse di tutta la comunità.

I numeri utili per le segnalazioni

L’invito ai cittadini è chiaro: se si notano persone sospette nei pressi dei pali o dei pozzetti dell’illuminazione pubblica, è fondamentale segnalare immediatamente: alla Polizia Locale del Comune di Trapani (Ufficio Tecnico) al numero 0923 21150; alle Forze dell’Ordine componendo il 112; ai Carabinieri di Trapani ai numeri 0923 27122 o 06 8098 2935.