Regione Siciliana, maxi concorsi per 322 funzionari a tempo indeterminato: bandi su InPA fino al 6 febbraio

La Regione Siciliana ha avviato un ampio piano di assunzioni a tempo pieno e indeterminato per 322 nuovi funzionari (ex categoria D), con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione.​

I quattro bandi sono pubblicati sul portale InPA e sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale e riguardano funzionari per Centri per l’impiego, Ispettorato del lavoro, uffici tecnici regionali e Beni culturali.​

I 200 funzionari per i Centri per l’impiego (CPI)

Per il potenziamento dei Centri per l’impiego è previsto un concorso pubblico per esami per 200 unità di personale non dirigenziale, inquadrate nell’area dei funzionari, così distribuite:​

80 posti di Specialista amministrativo contabile (codice SAC).

(codice SAC). 95 posti di Specialista mercato e servizi lavoro (codice SMSL).

(codice SMSL). 25 posti di Specialista informatico statistico (codice SIST).

Requisiti generali e domanda

Per tutti i profili sono richiesti i consueti requisiti: cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne e procedimenti penali ostativi, nessuna destituzione o licenziamento dalla PA, e non essere esclusi dall’elettorato politico attivo.​

La candidatura va presentata esclusivamente online tramite il portale InPA (SPID, CIE, CNS o eIDAS); la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 6 febbraio 2026.​

Titoli di studio – profilo SAC

Per il profilo Specialista amministrativo contabile (SAC) sono ammessi:

Lauree triennali in: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Servizio sociale, Sociologia, Scienze dei servizi giuridici.​

Lauree magistrali/specialistiche in: Scienze dell’economia, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economico-aziendali, Servizio sociale e politiche sociali, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Giurisprudenza, o titoli equiparati secondo la normativa vigente.​

Diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato a una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sopra indicate, secondo il D.I. 9 luglio 2009 e relativa tabella, o altri titoli equiparati/equipollenti previsti dalla normativa.​

Titoli di studio – profilo SMSL

Per il profilo Specialista mercato e servizi lavoro (SMSL) sono richieste:

Lauree triennali in: Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Servizio sociale, Sociologia, Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze e tecniche psicologiche.​

Lauree magistrali/specialistiche in: Scienze dell’economia, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economico‑aziendali, Servizio sociale e politiche sociali, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Sociologia e ricerca sociale, Sociologia, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, Psicologia, Giurisprudenza, Scienze pedagogiche, o titoli equiparati secondo legge.​

Diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato a tali classi di laurea specialistiche/magistrali ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e tabella allegata, o titoli equiparati/equipollenti previsti dalla normativa.​

Concorso per 52 ispettori del lavoro (ISPAM e ISPTEC)

Un secondo bando riguarda 52 funzionari da destinare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro – Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative:​

30 posti nel profilo Ispettore del lavoro – ambito “Attività ispettiva”, Famiglia amministrativa, Area gestione amministrativa (codice ISPAM).

– ambito “Attività ispettiva”, Famiglia amministrativa, Area gestione amministrativa (codice ISPAM). 22 posti nel profilo Funzionario ispettivo – ambito “Ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza sul lavoro”, Famiglia settori tecnici, Area tecnica (codice ISPTEC).​

Restano validi i requisiti generali già indicati (cittadinanza, diritti civili e politici, assenza di precedenti, idoneità fisica).​

Titoli di studio – profilo ISPAM

Per Ispettore del lavoro (ISPAM) sono richieste:

Lauree triennali in: Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, o titoli equivalenti.​

Lauree specialistiche/magistrali in: Giurisprudenza, Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze dell’economia, o titoli equiparati.​

Diplomi di laurea del vecchio ordinamento in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, o titoli equiparati/equipollenti.​

Titoli di studio – profilo ISPTEC

Per Funzionario ispettivo (ISPTEC) sono ammesse:

Lauree triennali in: Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria industriale, Scienze dell’architettura, Scienze e tecnologie chimiche, Scienze e tecnologie fisiche, Scienze e tecniche dell’edilizia, Professioni sanitarie della prevenzione, o titoli equiparati.​

Lauree magistrali/specialistiche in: Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile‑architettura, Scienze chimiche, Fisica, Modellistica matematico‑fisica per l’ingegneria, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria meccanica, Ingegneria della sicurezza, Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, o titoli equivalenti.​

Diplomi di laurea del vecchio ordinamento in: Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica, o titoli equiparati/equipollenti.​

La domanda va presentata solo online tramite InPA; la scadenza è il 6 febbraio 2026.​

60 funzionari tecnici per i dipartimenti regionali

Un altro concorso riguarda 60 funzionari tecnici da inquadrare nell’area dei funzionari e assegnare ai Dipartimenti e Uffici dell’Amministrazione regionale con sede a Palermo.​

Valgono gli stessi requisiti generali (cittadinanza, diritti, idoneità, assenza di condanne e provvedimenti ostativi).​

Titoli di studio

Per questi profili tecnici sono richieste:

Lauree magistrali/specialistiche in: Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Architettura e ingegneria edile, Architettura del paesaggio, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze geologiche, o titoli equiparati/equipollenti.​

Lauree triennali in: Ingegneria civile e ambientale, Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, Scienze geologiche, Scienze dell’architettura, Scienze e tecniche dell’edilizia, Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, Disegno industriale, Ingegneria industriale, o titoli equiparati.​

Diplomi di laurea del vecchio ordinamento equiparati alle corrispondenti lauree specialistiche/magistrali ai sensi del D.I. 9 luglio 2009.​

La domanda si presenta esclusivamente via InPA entro il 6 febbraio 2026.​

10 funzionari tecnici dei Beni culturali (archeologi)

L’ultimo bando prevede l’assunzione di 10 funzionari tecnici dei Beni culturali, da destinare al Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, con sede a Palermo.​

Anche in questo caso sono richiesti i requisiti generali di accesso al pubblico impiego.​

Per il profilo di funzionario tecnico archeologo è necessaria:

Laurea magistrale in Archeologia (o titolo equiparato secondo legge).​

In aggiunta, un diploma di specializzazione o un dottorato di ricerca o un master universitario di secondo livello in materie attinenti al profilo, previsti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni assegnate.​

La procedura di candidatura è telematica tramite InPA, con termine di presentazione fissato al 6 febbraio 2026.