Marsala festeggia un nuovo centenario. È nonno Giuseppe Giubaldo.

Primo figlio maschio nella famiglia numerosa composta da altri 5 fratelli, a soli 14 anni vive una tremenda esperienza: assiste alla tragica morte del papà avvenuta nella cava di tufo dove lavorava. Reagisce a quel lutto continuando il mestiere del padre già a quell’età, percependo la paga di cavatore adulto al fine di mantenere la sua famiglia. Sono anni duri, che mettono alla prova il giovane Giuseppe che, comunque, accudisce la famiglia come sicuramente avrebbe fatto il povero papà. In più, dopo avere sostenuto le spese per i matrimoni dei fratelli, convola a nozze con Paola Sparla che, poi, metterà alla luce 5 figli: Antonino, Filippo, Michele, Gabriele e Maurizio. Tra sacrifici e nuovi lavori (pastore, autotrasportatore…) coltiva varie passioni, prima fra tutte quella del disegno (su carta e, poi, su digitale), ma anche la poesia e – soprattutto – i “cunti siciliani”, di cui ha lucida memoria e che ama condividere con i nipoti. Sono ben 10, cui si aggiungono 2 pronipoti…e un altro in arrivo, tutti in festa – con papà e mamme – per nonno Giuseppe, circondandolo d’affetto e che continuano a coccolare.