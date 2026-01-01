Il 2026 di Gibellina, Capitale dell’Arte Contemporanea. Un anno di eventi tra passato, presente e futuro

Il 2026, in provincia di Trapani, sarà soprattutto l’anno di Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea. Dodici mesi di iniziative ed eventi in programma per appassionati d’arte che arricchiranno la già ricca e stimolante offerta culturale che solitamente presenta il Comune belicino ricostruito dopo il devastante terremoto della notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 e diventato un punto di ritrovo dei principali artisti del ‘900 italiano (Consagra, Burri, Pomodoro, Accardi, Isgrò, Schifano…) grazie alle sollecitazioni e alla straordinaria visione di Ludovico Corrao, cui ha dato continuità nel tempo la Fondazione Orestiadi.

Dopo il prologo di dicembre con la mostra “Proteste prima del futuro”, gennaio si apre (giovedì 15) con una mostra dedicata a cinque diverse figure della cultura contemporanea: Letizia Battaglia, Carla Accardi, Nanda Vigo, Renata Boero e Isabel Ducrot. A cura di Enzo Fiammetta e Cristina Costanzo, l’evento – che si terrà presso il Museo delle Trame Mediterranee – prevede un dialogo inedito tra opere, linguaggi e memorie incentrato su cinque artiste che sono state protagoniste, in momenti e forme diverse, del progetto di ricostruzione culturale della città: dalle arti visive alla fotografia, dall’arte urbana alle arti decorative e all’architettura. L’esposizione, accanto alla valorizzazione storica del loro contributo intende instaurare un confronto con le nuove generazioni di artisti, invitati a ripensare il patrimonio di Gibellina e delle sue collezioni come risorsa viva per la ricerca contemporanea.

Sempre il 15 gennaio, al Teatro Pietro Consagra (che sarà completato nell’autunno 2026) Andrea Cusumano (direttore artistico di Gibellina 2026) curerà un dialogo ideale tra i Masbedo e Adrian Paci. All’interno della struttura dagli echi piranesiani, al primo piano sarà installata su tre grandi schermi l’opera The Bell Tolls Upon the Waves di Adrian Paci, mentre al livello superiore un imponente schermo accoglierà Resto del duo Masbedo. Entrambe le opere, dedicate al Mediterraneo come orizzonte umano, politico ed esistenziale, mettono in relazione il mare, il movimento e la migrazione: immagini e suoni si fonderanno nello spazio, innescando un confronto tra linguaggi artistici e tra la visione etica ed estetica dei due artisti e quella di Consagra.

Come evidenziato nella presentazione di Gibellina 2026 avvenuta lo scorso 17 dicembre al Ministero della Cultura, saranno cinque le aree di intervento intorno a cui ruoterà il programma completo delle iniziative: Mostre; Residenze; Arti performative; Educazione e partecipazione; Simposi, conferenze e giornate di studio. Tema di Gibellina 2026 sarà “Portami il futuro”. Come ha spiegato proprio a Roma il direttore artistico Andrea Cusumano: “Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 nasce dalla convinzione che l’arte contemporanea non sia soltanto espressione del presente, ma pratica di presenza: un modo di abitare i luoghi, costruire relazioni e assumersi una responsabilità verso il tempo che viviamo. Portami il futuro è un invito rivolto agli artisti, alle cittadine e ai cittadini a confrontarsi con le fratture della contemporaneità, trasformando le crisi in occasioni di scelta, di cura e di cambiamento. Gibellina diventa così un laboratorio aperto, in cui l’arte non è chiamata a rappresentare il futuro, ma a metterlo in atto, attraverso processi condivisi capaci di generare conoscenza, partecipazione e nuova centralità per i territori. Un progetto che chiede agli artisti di essere presenti, di lavorare nei luoghi della vita quotidiana e di contribuire a costruire una bellezza intesa come compito sociale, lasciando un’eredità culturale che vada oltre l’anno del titolo e continui a produrre senso nel tempo”.

IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI DI GIBELLINA 2026