Nuovo ospedale di Alcamo, il sindaco Surdi: “Dal Comune tutte le autorizzazioni urbanistiche. Proporrò un tavolo permanente”

Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, interviene sulla decisione della giunta regionale di approvare lo stanziamento di fondi integrativi (pari a 34 milioni di euro) per assicurare la piena copertura finanziaria per il nuovo ospedale alcamese..

Dichiara il primo cittadino: “Giunge a compimento un percorso per il quale abbiamo lavorato, in questi anni, ognuno secondo il proprio ruolo istituzionale. La città ed il territorio attendevano, ormai da tempo, risposte concrete da parte della regione che, con questo finanziamento, completa le risorse già approntate dal governo nazionale nel 2021, consentendo all’Asp di bandire con immediatezza la gara. Oggi, infatti, non ci sono più ostacoli per iniziare a costruire il nuovo ospedale in contrada San Gaetano, perché il Comune di Alcamo, già da due anni, ha dato tutte le autorizzazioni urbanistiche.

Conclude il sindaco: “Gli alcamesi e i cittadini del comprensorio meritano servizi sanitari efficienti e una struttura all’avanguardia: proporrò all’Asp di istituire un tavolo permanente per monitorare l’attuazione delle procedure”.

Nel dettaglio, il nuovo ospedale, il cui progetto definitivo prevede un investimento complessivo di 55 milioni di euro, era stato inserito nell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione con il ministero della Salute e il ministero dell’Economia nel marzo 2021, con uno stanziamento di 21 milioni di euro. Ora vengono assegnati i restanti 34 milioni necessari (di cui 32,3 milioni di quota Stato e 1,7 milioni di quota Regione) completando così il quadro finanziario dell’opera.