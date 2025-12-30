Negozi di Alcamo sotto attacco: arrestato un 42enne per furti e danneggiamenti

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo e del locale Commissariato di Polizia hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani, dal GIP del Tribunale nei confronti di un 42enne pregiudicato alcamese, presunto responsabile di almeno 6 sei furti e due tentati furti, perpetrati in città in danno di esercizi commerciali.

I fatti reati contestati all’indagato sarebbero stati commessi tutti ad Alcamo in un arco temporale che va da giugno al settembre 2025.

Le immediate indagini dei militari dell’Arma dei Carabinieri e degli agenti della Polizia di Stato, attuate tramite la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’escussione di alcuni testimoni, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza su un pregiudicato alcamese, il quale, in orario notturno, approfittando della chiusura degli esercizi commerciali, dopo aver forzato le saracinesche, i portoni o le finestre di accesso ed aver danneggiato i sistemi di videosorveglianza esterna, si era introdotto nei locali, sottraendo dai registratori di cassa il denaro contante o la merce collocata sugli scaffali.

Il provento delle attività illecite è stato di circa 4.550 euro.

Il medesimo soggetto, inoltre, è stato identificato quale autore di un incendio compiuto nel mese di ottobre e che ha danneggiato l’ingresso di un’attività commerciale di Alcamo.

Espletate le formalità di rito l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Trapani.