Contrasto alla violenza di genere, il bilancio dei Carabinieri di Trapani sull’attività di dicembre

Cinque arresti per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, otto divieti di avvicinamento e 28 denunce. Questo il bilancio, per il mese di dicembre, dell’attività di prevenzione e repressione attuata Carabinieri di tutta la provincia di Trapani sul fronte del contrasto della violenza di genere. L’Arma dei Carabinieri sottolinea a riguardo che “la prevenzione della violenza di genere è un impegno che coinvolge tutta la società e le Forze di Polizia sono sempre pronte a intervenire e a supportare chiunque abbia bisogno di aiuto”.

In particolare le 28 denunce risultano così suddivise: 4 persone denunciate per atti persecutori; 8 soggetti allontanati dalla casa familiare in esecuzione di appositi provvedimenti; 13 persone denunciate per maltrattamenti in famiglia; 3 persone arrestate per violazione degli obblighi di assistenza familiare;

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ricorda come sia fondamentale denunciare ogni forma di violenza, affinché le forze dell’ordine possano intervenire tempestivamente.

Al contempo, si ricorda, per chi fosse vittima o testimone di violenza di genere, che è possibile rivolgersi ai Carabinieri e alle forze di Polizia anche in forma anonima contattando il numero di emergenza 112, il numero Verde Nazionale Antiviolenza 1522 (attivo 24 ore su 24) o presentandosi presso qualsiasi Stazione dei Carabinieri.