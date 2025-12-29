Contrasto alla violenza di genere, il bilancio dei Carabinieri di Trapani sull’attività di dicembre

redazione

Contrasto alla violenza di genere, il bilancio dei Carabinieri di Trapani sull’attività di dicembre

Condividi su:

lunedì 29 Dicembre 2025 - 10:32

Cinque arresti per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, otto divieti di avvicinamento e 28 denunce. Questo il bilancio, per il mese di dicembre, dell’attività di prevenzione e repressione attuata Carabinieri di tutta la provincia di Trapani sul fronte del contrasto della violenza di genere. L’Arma dei Carabinieri sottolinea a riguardo che “la prevenzione della violenza di genere è un impegno che coinvolge tutta la società e le Forze di Polizia sono sempre pronte a intervenire e a supportare chiunque abbia bisogno di aiuto”.

In particolare le 28 denunce risultano così suddivise: 4 persone denunciate per atti persecutori; 8 soggetti allontanati dalla casa familiare in esecuzione di appositi provvedimenti; 13 persone denunciate per maltrattamenti in famiglia; 3 persone arrestate per violazione degli obblighi di assistenza familiare;

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ricorda come sia fondamentale denunciare ogni forma di violenza, affinché le forze dell’ordine possano intervenire tempestivamente.

Al contempo, si ricorda, per chi fosse vittima o testimone di violenza di genere, che è possibile rivolgersi ai Carabinieri e alle forze di Polizia anche in forma anonima contattando il numero di emergenza 112, il numero Verde Nazionale Antiviolenza 1522 (attivo 24 ore su 24) o presentandosi presso qualsiasi Stazione dei Carabinieri.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta