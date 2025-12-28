Mazara: fiamme avvolgono il gazebo di un lounge bar del centro

A Mazara, nella scorsa notte, un incendio è divampato nel gazebo del “Twins Lounge Bar” su suolo pubblico, situato nella centrale via di Corso Umberto I. Il rogo ha provocato gravi danni, distruggendo le vetrate e una parte delle strutture in legno del locale. Al momento dell’episodio, secondo le prime informazioni, non si registrano altri danni a cose o persone. La zona è coperta da numerosi impianti di videosorveglianza, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi per ricostruire l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e successivamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire se le fiamme sono dolose o meno.