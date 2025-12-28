Marsala: moto disturba i passanti, vigile urbano ferito

A Marsala un fatto inquietante si e’ verificato nel pomeriggio di oggi a Porta Mazara. Ben 4 agenti della Polizia Municipale – impegnati nei servizi appiedati di vigilanza durante un momento di festa in piazza – hanno tentato di fermare un motociclista a bordo di una moto ad alta cilindrata che stava disturbando i cittadini presenti.

Durante l’intervento, un Agente è stato travolto dalla moto, riportando ferite tali da obbligarne l’immediato trasporto al Pronto Soccorso del “Paolo Borsellino”.

Sono in corso, accertamenti per identificare il motociclista. Secondo alcuni testimoni, spesso la moto si aggira in centro, a forte velocità, il cui motociclista non e’ riconoscibile. Fatto sta che spesso la moto di grossa cilindrata disturba per le emissioni sonore e perché non si ferma ai semafori col rosso.