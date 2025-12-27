Marsala: “A Strasatti abbiamo paura, in una settimana hanno rubato e danneggiato il mio locale”

Non c’è pace per i residenti e i commercianti di Strasatti. Due mesi fa avevano incontrato il sindaco di Marsala per parlare delle risse soprattutto tra immigrati, dell’aggressività e del pericolo che quotidianamente corrono abitanti, giovani e esercenti. Da qui ha preso vita l’ordinanza anti-bivacco in tutta la città. Ma da allora ad oggi, nulla è cambiato. In particolare tra Piazza Fiera e Piazza San Pio, è una continua mancanza di sicurezza.

A raccontarci di un episodio alquanto preoccupante, è un commerciante che ha avviato da circa un mese un’attività di Ortofrutta proprio in Piazza San Pio, F. M.: “Per ben due volte il mio locale è stato vandalizzato nel giro di 8 giorni – ci dice il titolare -, la prima volta verso mezzanotte, la seconda intorno alle 5.25 del mattino; ho riportato vari danni, hanno rubato beni di vario genere e asportato la cassa. Ho denunciato i fatti alle forze dell’ordine; i Carabinieri e la Polizia si sono attivati, ma poco al momento è stato fatto. Dalle telecamere si vede chiaramente come almeno uno dei responsabili, quello che è stato visto, è straniero. A Strasatti in via generale la situazione è parecchio brutta e preoccupante per la sicurezza di tutti noi, non possiamo stare tranquilli. Ogni giorno ci sono risse varie, la sera soprattutto, sono persone che bevono, fumano e diventano aggressive”. “Adesso ho messo le grate – ci dice ancora il signor F. M. -, ma sinceramente non so che soluzione si possa trovare”. La speranza è che si possa attivare presto anche nella popolosa contrada un’interforce per garantire ordine e sicurezza concreta.