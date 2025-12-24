“Safina usa la la vicenda Liberty Lines come polemica politica”

Proprio ieri, il deputato regionale Dario Safina, aveva affermato che, nonostante il dissequestro del patrimonio di Liberty Lines – dopo la vicenda giudiziaria che ha visto la compagnia marittima da e per le isole minori, essere parte in causa di contributi presi omettendo e celando problematiche ai mezzi navali – la Regione doveva stare attenta e monitorare, in sostanza, casi come questi. Ora la Liberty Lines risponde all’onorevole dem.

“In primis non è chiaro a quale emergenza farebbe riferimento il deputato. Nell’anno 2025 la percentuale di regolarità è stata del 96% se consideriamo gli annullamenti dovuti alle condizioni meteomarine (e quindi non imputabili alla società) ed addirittura del 99,96% considerando i soli motivi tecnici. Per quanto ogni corsa omessa comporti un disagio per i passeggeri e la Compagnia sia costantemente impegnata a migliorarsi, si tratta di numeri risibili, che non giustificano in alcun modo l’allarmismo del comunicato.

La questione relativa ai controlli da parte dell’ente appaltante, il recupero delle corse ed il mezzo di riserva sono tutte questioni regolate dal contratto di servizio, che, come dice la compagnia “osserva scrupolosamente, e che non corrisponde a quanto paventato dall’On. Safina”. “Non veritiera anche la teoria secondo la quale la Compagnia otterrebbe un vantaggio sproporzionato rispetto alla Regione. I conti, asseverati da società terze, indicano l’esatto contrario. In conclusione, ci rammarichiamo che un rappresentante del territorio utilizzi una vicenda come quella di Liberty Lines come elemento di polemica politica invece di felicitarsi per l’esito positivo di una vicenda che oltre alla compagnia, vede coinvolti i suoi 800 dipendenti”.