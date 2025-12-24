Stangata alla filiera ittica di Mazara, sequestrati 15.500 chili di prodotto

La Guardia Costiera ha avviato l’operazione complessa nazionale denominata “FISH_NET”, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare, la corretta tracciabilità dei prodotti della pesca, la tutela dell’ambiente marino e la salvaguardia degli operatori del settore che operano nel rispetto delle regole. Soprattutto nel periodo di maggiore acquisto di merce simile. L’operazione, coordinata e supervisionata a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è attuata a livello regionale dalle Direzioni Marittime – nello specifico quella di Palermo – e, in ambito locale, dagli uffici periferici delle Capitanerie di porto. L’attività nasce dall’esigenza di assicurare ai cittadini la disponibilità di prodotti ittici sicuri e correttamente tracciati, consentendo scelte di acquisto realmente consapevoli e contrastando, al contempo, le pratiche illecite che alterano il mercato e arrecano danni alle risorse marine.

Nel corso delle attività di controllo, i militari del Nucleo di Polizia della Guardia Costiera di Mazara del Vallo hanno effettuato una serie di verifiche mirate lungo l’intera filiera della pesca, dalla fase di cattura in mare fino alla commercializzazione, finalizzate all’accertamento di eventuali operazioni di pesca irregolari. In particolare, sono state riscontrate attività di pesca svolte in zone non consentite, nonché gravi violazioni in materia di tracciabilità del prodotto ittico, requisito essenziale per la sua legittima immissione sul mercato. All’esito dei controlli, i militari hanno proceduto al sequestro complessivo di circa 15.500 kg di prodotto ittico, risultato proveniente da attività di pesca non conformi alla normativa vigente o privo della documentazione attestante l’origine e la filiera commerciale.

Le condotte accertate, oltre a rappresentare un serio rischio per la tutela delle risorse ittiche e per l’equilibrio dell’ecosistema marino e a danneggiare economicamente gli operatori onesti del settore, rappresentano un pregiudizio per la tutela del consumatore, che rischia di immettere sulle proprie tavole prodotti non controllati e potenzialmente non sicuri compromettono la sicurezza alimentare. L’attività della Guardia Costiera di Mazara del Vallo proseguirà anche nei prossimi giorni, al fine di garantire il rispetto della normativa di settore, la tutela dell’ambiente marino e la protezione dei consumatori.