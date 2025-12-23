È stata elaborata la prima bozza del programma di sviluppo turistico “Marsala Turismo 2026-2031”, frutto del lavoro del gruppo tecnico omonimo, nato con l’obiettivo di costruire una visione condivisa e di lungo periodo per il futuro turistico della città. Il documento rappresenta una base programmatica aperta e partecipata, che il gruppo di lavoro intende sottoporre all’attenzione di tutti i candidati alla carica di Sindaco di Marsala, invitandoli a tenerne conto nella stesura dei programmi elettorali in vista delle elezioni amministrative previste per maggio 2026. L’iniziativa punta a riportare il turismo al centro del dibattito politico cittadino, superando logiche frammentarie e favorendo una pianificazione strutturata, coerente con le reali esigenze del territorio e con le potenzialità culturali, paesaggistiche ed economiche di Marsala.

Un confronto pubblico con i candidati

Il percorso proseguirà nel mese di febbraio, quando sarà organizzato un confronto pubblico che vedrà la partecipazione di tutti i candidati sindaco, della stampa e degli operatori del settore turistico. In questa occasione, il gruppo di lavoro “Marsala Turismo 2026-2031” chiederà ai candidati di esprimersi sull’eventuale accettazione delle proposte contenute nella bozza programmatica. L’obiettivo è duplice: da un lato stimolare un confronto serio e trasparente sui temi dello sviluppo turistico; dall’altro offrire agli operatori del settore strumenti concreti per valutare i progetti politici, individuando quelli più coerenti con una visione di crescita sostenibile e condivisa. “Marsala Turismo 2026-2031” si propone dunque come un tavolo tecnico e di proposta, capace di favorire il dialogo tra politica, operatori e comunità locale, affinché il turismo diventi un vero motore di sviluppo economico e sociale per la città nei prossimi anni.

La bozza di programma

Modulo di impegno del candidato sindaco

Invito ai candidati sindaco