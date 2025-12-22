Scrive il Movimento per la vita: “Marsala è una città che sa donare”

Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte della sezione di Marsala del Movimento per la Vita.

Questo 2025 per il Movimento per la Vita di Marsala è stato un anno molto positivo. Abbiamo aiutato più di sessanta famiglie a tirare su i loro bimbi fino a due anni dando tutto quello che serve per un bambino, cibo: omogeneizzati, pastina, latte, formaggini, biscotti, pappe; pannolini; corredini e vestitini; cullette, passeggini e seggioloni; giocattoli e…. tanto amore. Ma è stato anche un anno speciale perché abbiamo ricevuto tanto dalla nostra città. Tante donazioni in denaro, buoni spesa, vestitini, attrezzature per bambini da parte di famiglie, singoli, aziende, associazioni, enti, militari, scuole e parrocchie. Spettacoli offerti per raccolte di solidarietà, la vendita delle Primule per la Giornata della Vita, il Sunset For Life di luglio scorso, l’8 per mille datoci dalla Diocesi di Mazara del Vallo, il contributo del Comune di Marsala, il 5 per mille di molti cittadini a noi vicini e tanto altro. Sono tantissimi da ringraziare per la generosità e l’attenzione che tutti i nostri donatori hanno mostrato nei confronti delle famiglie meno fortunate. Marsala è una città molto attenta alla solidarietà, e sa bene che donare sia una delle espressioni più alte della democrazia e del vivere sociale. Da parte del Movimento per la Vita di Marsala noi ringraziamo tutti i benefattori e auguriamo di vivere un Santo Natale e un 2026 ricco di amore e soprattutto di Pace. GRAZIE