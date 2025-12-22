Altre 50mila euro di multa alla Trapani Shark che non rispetta il vincolo 6+6

La Federazione Italiana Pallacanestro ha inflitto una nuova sanzione economica alla Trapani Shark, multata per 50 mila euro per il mancato rispetto del vincolo 6+6 nella gara contro Sassari, valida per la 12ª giornata di campionato. Un ulteriore colpo per il club granata, già alle prese con una situazione particolarmente complessa sotto diversi aspetti. La stagione della Trapani Shark si fa sempre più complicata. Alla pesante sconfitta rimediata sul parquet contro Sassari (102-78) si è aggiunto il provvedimento federale, il secondo nel giro di poche settimane. In precedenza, infatti, la società era già stata sanzionata per la partita contro Udine, nella quale era scesa in campo con undici giocatori dopo la partenza di Timmy Allen, incassando anche una penalizzazione di cinque punti in classifica. Ai problemi sportivi si sommano quelli di natura amministrativa. La posizione irregolare nei confronti della Federazione ha comportato il blocco del mercato, impedendo alla società di intervenire per rinforzare il roster. Inoltre, la Trapani Shark non ha potuto procedere al tesseramento di Alex Latini come capo allenatore, lasciando la squadra priva di una guida tecnica pienamente riconosciuta. Tra sanzioni, limitazioni operative e difficoltà sul campo, il cammino dei granata in questo campionato appare dunque sempre più in salita.