Trapani Shark: Fip e Lega chiedono trasparenza, la società chiede il 5+5 per evitare sanzioni

Si accende il dibattito attorno al caso Trapani dopo il confronto avvenuto tra i vertici della Federazione Italiana Pallacanestro e della Lega Basket, rappresentati rispettivamente dal presidente Gianni Petrucci e dall’amministratore delegato Maurizio Gherardini. Al termine dell’incontro è stato diffuso un comunicato ufficiale congiunto nel quale FIP e LBA hanno ribadito la massima attenzione sulla vicenda, sottolineando la volontà di garantire trasparenza e correttezza nella gestione della situazione. Nella nota si legge come “… la FIP e la LBA ritengano che la situazione debba essere gestita con la massima attenzione e trasparenza, al fine di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti e il regolare svolgimento del Campionato di Serie A”. Le due istituzioni hanno inoltre precisato di aver agito e di continuare ad agire “nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni di legge riferite allo sport professionistico”, sulla base delle informazioni pervenute dalla Commissione indipendente di vigilanza.

A stretto giro di posta è arrivata la risposta della società Trapani Shark, che in un comunicato stampa pubblicato pochi minuti dopo ha espresso forte delusione per la mancanza di risposte alle questioni sollevate nella giornata precedente. Il club siciliano ha ribadito la propria posizione, sostenendo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme federali e di Lega Basket. Nonostante il clima di incertezza, Trapani ha confermato che la squadra scenderà regolarmente in campo domenica per la sfida contro Sassari. Tuttavia, la società ha anche annunciato che, in assenza di risposte considerate risolutive entro l’inizio della prossima settimana, si riserva la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio. L’obiettivo sarebbe quello di richiedere l’immediata sospensione del campionato, “… al fine di prevenire ulteriori pregiudizi irreparabili e garantire un riesame equo delle misure adottate”.

In un’ulteriore nota ufficiale, il Trapani Shark ha fatto sapere di aver avanzato la richiesta di passare dall’attuale formula 6+6 (sei giocatori stranieri e sei italiani) a quella 5+5. Una scelta dettata, secondo il club, dalla concreta impossibilità di tesserare il giovane Luigi Patti e dalla necessità di evitare ulteriori sanzioni economiche legate al mancato rispetto dei requisiti minimi sul numero di giocatori tesserati. La vicenda resta dunque aperta e destinata a far discutere, con riflessi potenzialmente rilevanti sull’andamento e sulla regolarità del campionato di Serie A.