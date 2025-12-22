Marsala: addio all’avvocato Stefano Venuti

lunedì 22 Dicembre 2025

E’ venuto a mancare l’avvocato marsalese Stefano Venuti. Stimato professionista, ha iniziato la sua carriera nello studio dei legali Andrea e Sebastiano Pellegrino, cugino dell’onorevole Stefano Pellegrino. Nella sua vita, costellata di lutti familiari, ha avuto la gioia di avere vicino a sè la moglie Cettina Marchica e il figlio Federico Sala a cui vanno le più sentite condoglianze da parte del nostro gruppo editoriale. La camera ardente è stata allestita presso l’abitazione in corso Calatafimi, 5. I funerali si terranno domani, alle ore 16, presso la Chiesa Madre di Marsala.

