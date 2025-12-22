Controlli rinforzati per Natale, i Carabinieri presidiano i comuni trapanesi

redazione

lunedì 22 Dicembre 2025 - 10:53

Per l’imminente sopraggiungere delle Festività Natalizie il Comando Provinciale di Trapani ha incrementato, in modo capillare e dinamico, i servizi di controllo del territorio aumentando le pattuglie su strada soprattutto nei turni serali e notturni. Dal 10 dicembre, fino ai primi giorni del nuovo anno, è stato predisposto l’impiego di militari e della Stazione Mobile presso le piazze e i centri storici sia del capoluogo che delle provincie favorendo la vicinanza alla popolazione e l’interazione tra cittadini e l’Arma dei Carabinieri. Questo servizio mira a dare massima disponibilità e serenità alla popolazione per l’intero periodo festivo in luoghi di maggiore affollamento.

