Droga a Trapani, i Carabinieri arrestano un giovane

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un giovane 19enne sorpreso in possesso di droga all’interno della propria abitazione in zona Villa Rosina.
I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto ben occultati all’interno dell’appartamento da dove entravano ed uscivano soggetti di continuo, 350 grammi di hashish, un bilancino di precisione e soldi in contanti in banconote di piccolo taglio, tutto sottoposto a sequestro.
A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida per il 19enne sono scattati gli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.