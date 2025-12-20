Due Villaggi di Babbo Natale nelle isole Egadi: presentato il programma degli eventi

Non uno, ma ben due Villaggi di Babbo Natale: uno in Piazza Matrice a Favignana, e per la prima volta anche a Marettimo, in Piazza Umberto I. Mentre a Levanzo sarà allestito a festa il Centro Sociale. Nelle Isole Egadi si prospetta un Natale più ricco di eventi che mai.

L’Amministrazione Pagoto, sempre più orientata alla destagionalizzazione del turismo, ha infatti messo a punto un programma natalizio di grande rilievo con appuntamenti per tutte le età e tutti i gusti.

“Favignana, Levanzo e Marettimo sono isole che meritano di essere visitate tutto l’anno- dichiara il sindaco Giuseppe Pagoto – incentivare il turismo anche nei mesi in cui c’è meno affluenza significa rafforzare ulteriormente l’identità del territorio e la sua attrattività. A proposito del periodo natalizio e della particolarità di viverlo nelle nostre suggestive location stiamo lavorando affinché il Natale alle Egadi assuma un ruolo centrale nella programmazione culturale invernale. La volontà è farlo divenire un momento ricorrente e atteso che faccia tornare i dimoranti che in inverno vivono in altre città, attiri nuovi visitatori e allieti i residenti”.

Il via ufficiale della programmazione giovedì 18 dicembre, alle ore 17.30 , con l’arrivo dello zampognaro e Babbo Natale a Marettimo, tour che proseguirà anche dalle ore 15 del 19 dicembre per le vie dell’isola di Levanzo. Sabato 20 dicembre, alle ore 19.30, nel Centro Sociale i Fenomeni di Favignana “La tradizione culinaria natalizia nelle nostre famiglie”, un momento di degustazione per la comunità con gioco della tombola e ballo liscio. Domenica 21 dicembre alle ore 17, all’ex Stabilimento Florio, il concerto della Sicily Ensemble, a seguire, alle ore 19 in Piazza Matrice, l’apertura ufficiale del Villaggio di Babbo Natale con le più celebri mascotte della Walt Diney e l’accompagnamento musicale della Egadi Dixie Band.

Tra gli eventi a Favignana: il 25 dicembre alle ore 17 in Piazza Matrice, il concerto dell’internazionale Washington Gospel Singers; martedì 30 dicembre alle ore 17, presso l’ex Stabilimento Florio “Gran concerto di Capodanno, a cura dell’Associazione Vincenzo Bellini; sabato 3 gennaio, Samuele Palumbo, vincitore di “Tu sì que vales”, in concerto in Piazza Matrice; domenica 4 gennaio alle ore 16 il Teatro dei burattini presso il Villaggio di Babbo Natale e alle ore 21 presso la Chiesa Matrice Concerto Lux Animae; lunedì 5 gennaio, il Corteo dei Re Magi in oratorio e, alle ore 21 in Chiesa Madre, Merry Christamas and Happy New Swing “Mauro Carpi Quartet”; martedì 6 gennaio “Arriva la Befana” al Villaggio di Babbo Natale.

Ogni giorno, presso il Villaggio, dalle ore 17 alle ore 19, animazione per bambini e degustazioni.

Lunedì 29 dicembre, alle ore 17, Junior Chef con Peppe Giuffré, che realizzerà, con il contributo dei bambini dell’isola, un panettone gigante a forma di albero di Natale, lungo circa 4 metri.

Previsti anche spettacoli di magia, il teatro dei burattini, proiezioni di film Disney, giochi comunitari.

Tra le novità di quest’anno spicca il collegamento video con gli egadini nel mondo, che grazie a un ledwall posizionato in Piazza Matrice, potranno raccontare il Natale nella città in cui vivono e sentirsi al contempo vicini alle isole cui sono tanto affezionati.

“Un momento che abbiamo voluto per rafforzare quel senso di comunità che gli egadini hanno già nel cuore – racconta l’assessore alle Politiche Sociali, Ignazio Lucido – La possibilità di connettersi a diversi luoghi nel mondo dalla nostra isola abbatte inoltre le distanze e favorisce lo scambio e la crescita culturale”.

Tra gli appuntamenti rilevanti a Levanzo: domenica 21 dicembre alle ore 11 la musica della Egadi Dixie Band; il 2 gennaio, alle ore 11, presso la Chiesa di Maria SS. di Trapani, Concerto Lux Animae; il 4 gennaio, alle ore 16, verrà inaugurata la nuova biblioteca comunale, mentre il 6 gennaio alle ore 16 si terrà un laboratorio introspettivo letterario. Tutti i giorni, al Centro Sociale, animazione per bambini e giochi comunitari.

A Marettimo, tra gli appuntamenti: il 18 dicembre, alle ore 17.30, arrivo dello zampognaro e di Babbo Natale, a seguire degustazione gratuita di sfincie, il 23 dicembre degustazione gratuita di arancine; il 28 dicembre alle ore 11, sempre in Piazza Umberto I, il “Concerto di Natale” di cultura popolare siciliana; il 29 dicembre alle ore 19.30 degustazione gratuita di pizze, seguono nei giorni successivi degustazioni di altre preparazioni tipiche siciliane; il 3 gennaio alle ore 11, presso la Chiesa Maria SS delle Grazie di Marettimo Concerto Lux Animae; il 5 gennaio l’arrivo dei Re Magi e la grande tombola.

“L’Amministrazione- conclude il sindaco Pagoto – tiene a ringraziare il Libero Consorzio Comunale di Trapani che ha patrocinato ‘Natale alle Egadi 2025’. Ringraziamo anche le parrocchie e tutte le associazioni che hanno permesso la realizzazione questa ricca programmazione”.