Marsala, nascono palme su Porta Garibaldi: “Monumento storico o terrazzo privato”? Interviene il PD

“Quello che doveva essere un “abbellimento” si sta trasformando nell’ennesimo caso
cittadino tra sconcerto e ironia. Dopo le segnalazioni di diversi cittadini che hanno ironizzato sulle palme che spuntano dai tetti della città, il Circolo del Partito Democratico di Marsala interviene seriamente sulla questione delle quattro grosse palme in vaso installate sul terrazzo di Porta Garibaldi.
Al di là del gusto estetico — che appare decisamente fuori contesto per uno dei
monumenti più prestigiosi e antichi di Marsala — il PD solleva dubbi urgenti sulla gestione
amministrativa e sulla sicurezza di un intervento che sembra ignorare la natura storica del
bene.
“Porta Garibaldi non è il balcone di casa propria da arredare a piacimento, ma un bene
culturale vincolato che appartiene alla memoria collettiva,” dichiara il Circolo PD. “Vedere
quelle piante lì sopra offende il decoro storico e ci spinge a chiedere: con quale criterio il
Sindaco Grillo ha autorizzato tutto questo?”.
Le domande che attendono risposta: Trasparenza e Sicurezza
Il Partito Democratico chiede all’Amministrazione Comunale di fare immediata chiarezza
su quattro punti fondamentali:
- Il “Sì” della Soprintendenza: Trattandosi di un bene monumentale sotto tutela, è
stata ottenuta l’autorizzazione preventiva della Soprintendenza ai Beni Culturali di
Trapani? Esiste un parere scritto che avalla l’installazione di questi pesanti manufatti
su una struttura antica?
- Tenuta Statica: I vasi, il terriccio e le palme hanno un peso notevole. Sono state fatte
verifiche tecniche sulla tenuta del terrazzo della Porta? Qualcuno ha certificato che la
struttura possa reggere questo carico extra senza rischi?
- Pericolo Vento: Marsala è una città di mare e di forte vento. In caso di raffiche
intense, queste piante voluminose potrebbero cadere o diventare proiettili pericolosi
per chi transita sotto l’arco? Esiste una valutazione del rischio aerodinamico?
- Installazione o “Esperimento”?: Si tratta di un intervento temporaneo o la Giunta
intende lasciare le palme lì in modo definitivo? E se sì, dobbiamo aspettarci altri
“abbellimenti” simili su altri monumenti?
Un appello al buonsenso
Il Partito Democratico invita il Sindaco Massimo Grillo a uscire dal silenzio e a rispondere
con trasparenza. I cittadini hanno il diritto di sapere se questa iniziativa — che sta facendo
sorridere la rete per la sua bizzarria — sia stata portata avanti nel rispetto delle leggi e
della sicurezza pubblica.
Chiediamo che l’Amministrazione, riveda questa scelta estetica discutibile e si impegni,
d’ora in avanti, a consultare gli organi di tutela prima di trasformare i nostri monumenti
storici nel set di decisioni improvvisate.
Per il Circolo del Partito Democratico di Marsala
La segretaria
Linda Licari