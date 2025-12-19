Marsala, nascono palme su Porta Garibaldi: “Monumento storico o terrazzo privato”? Interviene il PD



“Quello che doveva essere un “abbellimento” si sta trasformando nell’ennesimo caso

cittadino tra sconcerto e ironia. Dopo le segnalazioni di diversi cittadini che hanno ironizzato sulle palme che spuntano dai tetti della città, il Circolo del Partito Democratico di Marsala interviene seriamente sulla questione delle quattro grosse palme in vaso installate sul terrazzo di Porta Garibaldi.

Al di là del gusto estetico — che appare decisamente fuori contesto per uno dei

monumenti più prestigiosi e antichi di Marsala — il PD solleva dubbi urgenti sulla gestione

amministrativa e sulla sicurezza di un intervento che sembra ignorare la natura storica del

bene.

“Porta Garibaldi non è il balcone di casa propria da arredare a piacimento, ma un bene

culturale vincolato che appartiene alla memoria collettiva,” dichiara il Circolo PD. “Vedere

quelle piante lì sopra offende il decoro storico e ci spinge a chiedere: con quale criterio il

Sindaco Grillo ha autorizzato tutto questo?”.



Le domande che attendono risposta: Trasparenza e Sicurezza

Il Partito Democratico chiede all’Amministrazione Comunale di fare immediata chiarezza

su quattro punti fondamentali: