Ampliamento abusivo e cibo non tracciato, sequestri in un ristorante nel trapanese

In prossimità delle festività natalizie, nell’ambito dei controlli disposti su scala nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzati a contrastare le attività illecite nel settore della sicurezza alimentare e sanitaria, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo hanno intensificato i controlli presso le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, nel corso delle ispezioni, il N.A.S. di Palermo in collaborazione con i militari della locale Arma territoriale, ha contestato al titolare di un noto ristorante della Provincia di Trapani l’ampliamento abusivo dei locali e la detenzione, ai fini della somministrazione, di un notevole quantitativo di alimenti privi di etichettatura e tracciabilità, conservati in maniera non idonea o addirittura scaduti. Le violazioni amministrative più ricorrenti hanno riguardato la gestione difforme del titolo autorizzativo, rinvenimento di alimenti non tracciati, mancata predisposizione o attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP, carenze igienico-sanitarie e strutturali dei locali adibiti a preparazione, somministrazione e stoccaggio degli alimenti.