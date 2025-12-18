Va a fuoco un grosso pullman sulla A29: mezzo semidistrutto, ma nessun passeggero coinvolto

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 dicembre, il comando provinciale di Trapani è intervenuto con due squadre di vigili del fuoco con due autobotti ed il funzionato di servizio sulla A29. L’intervento si è reso necessario a causa dell’incendio di un pullman che si è verificato sull’autostrada, all’altezza dello svincolo per Segesta. Al momento sono ancora ignote le cause del sinistro. Non risulta nessun passeggero coinvolto nell’episodio mentre il pullman appare semidistrutto. Nessuna conseguenza per gli automobilisti in transito sulla carreggiata.