Marsala: un uomo ritrovato svenuto per terra, i passanti lo soccorrono

Una caduta banale, un litigio, il freddo o, ancora peggio, l’ombra di sostanze stupefacenti o alcoliche. C’è tutto questo da chiarire nel ritrovamento di un uomo sul ciglio del marciapiede sulla via Favara. Ad accorgersi della presenza alcuni passanti che a bordo della propria vettura si sono fermati per prestare soccorso questa mattina intorno alle 8. L’uomo è sembrato da subito svenuto ma ancora in vita. Subito sul posto le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 per portare l’uomo in ospedale e capire le cause di quello che gli è accaduto. Ma sicuramente c’è qualcosa di inquietante in tutta questa storia.