Marsala, emesso un divieto di accesso nel centro urbano per parcheggiatore abusivo

Visto l’approssimarsi delle festività natalizie, proseguendo con un’accorta attività di monitoraggio di tutti quei fenomeni che possono compromettere il decoro e l’uso di alcuni luoghi delle città, il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha emesso un provvedimento di Divieto di Accesso ai centri urbani nei confronti di un giovane marsalese trovato ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore.
La vicenda e i precedenti
In seguito alle segnalazioni di vari utenti della strada circa la presenza di un soggetto intento a svolgere l’attività abusiva di parcheggiatore e/o guardiamacchine in una piazza del centro storico marsalese, veniva riconosciuto dalle Forze di Polizia il responsabile. Il soggetto, già destinatario di contestazione amministrativa e contestuale ordine di allontanamento per i medesimi fatti, noncurante della contestazione già elevata nei suoi confronti, veniva colto a perseverare nella condotta illecita, manifestando una totale indifferenza all’osservanza delle leggi e dei regolamenti ed un’elevata insofferenza al rispetto delle regole del vivere civile.
Alla vista del personale, tentava dapprima di nascondersi dietro le autovetture in sosta per poi allontanarsi precipitosamente dal luogo.
Posto che l’area ove sono state commesse le predette violazioni è ubicata nel centro urbano della città di Marsala, individuato come zona “a particolare tutela” dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Marsala, gli veniva interdetto l’accesso alla piazza per un periodo di un anno.
.