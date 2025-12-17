“Guard Rail” è il nuovo videoclip dei Roofsize, un racconto visivo che trasforma un’esperienza dolorosa in energia sonora. Tra sonorità rock ed elettroniche, il brano esplora il confine sottile tra rabbia e rinascita dando voce a emozioni crude e autentiche. Nato da un episodio reale il pezzo racconta un incidente stradale che ha segnato profondamente un weekend, diventando punto di partenza per una riflessione personale e collettiva. “Guard Rail” è un modo per esorcizzare quel momento e trasformarlo in arte, un grido che si fa musica e immagine. Il videoclip traduce tutto questo in visioni crude e simboliche, restituendo la tensione, lo smarrimento e la forza di rialzarsi dopo l’impatto.

