A Trapani Dario Cassini in “Faccio del mio peggio”

Dario Cassini chiuderà la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston, diretta artisticamente da Alessandro Costa. L’appuntamento è fissato per sabato, 9 maggio, alle ore 21.00 con il nuovo spettacolo di stand-up comedy “Faccio del mio peggio”. Un one man show travolgente, ironico e pungente, in cui Cassini porta sul palco tutta la sua comicità senza filtri. Attraverso monologhi brillanti e taglienti, il comico napoletano esplora vizi, manie e contraddizioni della società contemporanea, offrendo uno sguardo acuto e dissacrante sull’Italia di oggi.

Lo spettacolo si sviluppa come un concentrato di comicità intelligente e irriverente, capace di alternare leggerezza e profondità. Tra i temi affrontati, anche le fobie moderne – come la singolare anatidaephobia – diventano spunto per riflessioni esilaranti e mai banali. Il “peggio” diventa così una chiave narrativa e una vera e propria arma comica per sdrammatizzare la realtà quotidiana. Volto noto di cinema, televisione e teatro, Dario Cassini ha conquistato il grande pubblico grazie alla partecipazione a programmi di successo come Zelig, Colorado e Only Fun, oltre a numerose apparizioni in fiction e show televisivi. Con la sua prorompente energia e il suo inconfondibile stile diretto e coinvolgente, promette una serata all’insegna delle risate e del buon umore. Un evento imperdibile che segna la chiusura di una stagione teatrale ricca di appuntamenti e che si conclude con uno spettacolo dal ritmo incalzante e dal risultato a dir poco esilarante.

Biglietti

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston, cinema Royal e cinema Diana dalle 18.00 alle 23.00

ONLINE su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

Bonus Cultura solo online.

Prezzi

Platea A: 25.00 euro

Platea B: 20.00 euro

Galleria: 15.00 euro

I prezzi includono i diritti di prevendita

Info

info@cineteatroariston.trapani.it

Tel: 0923/364261 attivo dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì)

WhatsApp: 3896275308

Sito Web: www.cineteatroariston.trapani.it