Marsala 2026: parlamentari e dirigenti politici per la presentazione della lista M5S-PSI

Si presenta sabato 9 maggio alle 18 la lista dei candidati di M5S e PSI al Consiglio comunale di Marsala. L’iniziativa si terrà al comitato elettorale di via XI Maggio 127, alla presenza della candidata sindaca Andreana Patti.
Previste numerose presenze istituzionali riferibili ai due partiti: gli onorevoli Nuccio Di Paola, Cristina Ciminnisi, Luigi Sunseri, Roberta Schillaci, Daniela Morfino e Ida Carmina; i senatori Pietro Lorefice, Ketty Damante, Dolores Bevilacqua; il segretario regionale del Psi Nino Oddo, il segretario provinciale del Psi Salvatore Galluffo e il professore Luigi Sciacca (ex sindaco di Marsala).