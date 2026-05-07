Calcio: finisce la parentesi di Mister Ignoffo al Marsala 1912

La società SSD Marsala 1912 ha comunicato che il rapporto di collaborazione con il tecnico Giovanni Ignoffo e il vice allenatore Marco Clemente non proseguirà oltre la scadenza del contratto, fissata il prossimo 30 giugno. La Società ringrazia “… entrambi per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata nel corso di questa esperienza, augurando loro le migliori soddisfazioni personali e professionali”. Dopo l’uscita dai play off contro il Partinicaudace, la società pensa a ricostruirsi per la nuova stagione ancora – almeno fino ad ora – in Eccellenza. Mister Ignoffo, peraltro, aveva ricevuto una squalifica fino a giugno 2026. Ignoffo arrivò a Capo Boeo dopo l’esonero di Mister Filippo Chinnici.