Scrive Alberto Di Girolamo sul nuovo assessore regionale alla salute e i problemi della sanità

Egregio direttore, in questi giorni il presidente della regione Schifani, ha nominato tre nuovi assessori di cui uno alla salute. È il terzo assessore che cambia in meno di quattro anni, nell’assessorato più delicato, più importante, quello che gestisce oltre il 50% del bilancio regionale. Può mai funzionare la sanità in questa terra, quando la durata media di un assessore è di un anno e qualche mese?

Da anni siamo in attesa del piano sanitario regionale, che dovrebbe potenziare e migliorare l’organizzazione sanitaria, piano che è stato bocciato dal governo nazionale che è dello stesso colore politico, quindi sicuramente per inadempienze gravi. Nell’Asp di Trapani c’è sempre un commissario al posto del direttore generale. Un’Asp che con un eufemismo potremmo dire sfortunata, sicuramente per i cittadini, visto i tanti direttori e dirigenti con problemi giudiziari e continuamente sostituiti. Nel frattempo i tempi delle liste d’attesa continuano a essere lunghi, l’emigrazione dei pazienti verso gli ospedali delle regioni del centro nord non diminuiscono, i trasferimenti a Palermo nemmeno.

Mentre tante persone non si possono curare o lo fanno con ritardo, i politici che ci stanno governando pensano a come piazzare i loro uomini di fiducia non tanto per migliorare, in questo caso, il sistema sanitario ma per un loro tornaconto clientelare. Assunzioni e appalti pilotati almeno per un ritorno elettorale, se non per altro. Anche “le case e gli ospedali di comunità” realizzati con i fondi del Pnrr, che dovevano essere pronti e funzionali, con apparecchiature e personale, massimo entro fine giugno, sono in notevole ritardo, con il rischio di perdere anche questa grande opportunità. E la provincia di Trapani è quella messa peggio. Come cittadini meritiamo più rispetto, un sistema sanitario molto ma molto più efficiente e “una classe politica migliore”.

Dott. Alberto Di Girolamo