Alla Fardelliana un omaggio trapanese a Jane Austen con “Orgoglio e pregiudizio”

In occasione della nascita della scrittrice Jane Austen, avvenuta il 16 dicembre 1775, esattamente 250 anni fa, 23 dicembre, alle ore 17.30 (la data prevista era il 18, poi rinviata), la Biblioteca “Fardelliana” di Trapani ospiterà un nuovo appuntamento del progetto “Riscopriamo i Classici”, dedicato ad uno dei suoi più grandi romanzi, Orgoglio e pregiudizio, definita una delle più imponenti opere letterarie al mondo. Un incontro pensato per rileggere e approfondire uno dei testi simbolo della Letteratura inglese, attraverso un reading intenso e coinvolgente. A dare corpo e voce ai due personaggi principali, Elizabeth Bennet e il Signor Darcy, saranno Ornella Fulco e Giampiero Montanti mentre Stefania La Via guiderà il pubblico in un percorso tra i personaggi, i temi e il contesto storico-letterario dell’opera, mettendo in luce l’attualità del pensiero di Jane Austen e la modernità della sua scrittura. L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione dei grandi classici della Letteratura promosso dalla Biblioteca Fardelliana con l’obiettivo di avvicinare lettori di ogni età ai testi che hanno segnato la storia culturale europea. Dopo gli importanti riscontri di pubblico di “A Christmas Carrol” di Charles Dickens e di “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar, una nuova occasione per gli spettatori di ogni età per appassionarsi alla lettura e alle pagine immortali di grandi autori. L’ingresso al reading, ambientato nella sala “Fardella” della Biblioteca, è gratuito.