Pugni all’allenatore dello Strasatti, il Paceco condanna l’atto e sospende il suo tesserato

Il Paceco Calcio esprime la più ferma condanna per l’episodio di violenza verificatosi al termine della partita di Terza Categoria Paceco Calcio-Virtus Strasatti 2025. La Società ha voluto chiarire la propria totale dissociazione dal comportamento del tesserato coinvolto, sottolineando che nessuna provocazione, verbale o fisica, può giustificare quanto accaduto, nemmeno come presunta legittima difesa. La dirigenza ha evidenziato come tali atteggiamenti, sbagliati da entrambe le parti, siano totalmente estranei ai valori che dovrebbero guidare ogni manifestazione sportiva: lealtà, rispetto e sana competizione. La società, insieme al tesserato e al capitano della squadra, ha rivolto le proprie scuse alla Virtus Strasatti, al suo allenatore, ai tifosi presenti e all’intera comunità sportiva, per l’immagine negativa offerta in chiusura di gara.

Il presidente Chirco e la dirigenza hanno deciso di sospendere il tesserato in attesa dell’esito delle valutazioni da parte degli organi federali competenti e delle autorità intervenute. Nel frattempo, la società diffida chiunque dal rilasciare dichiarazioni o interviste lesive della propria immagine, ribadendo l’impegno a tutelare il corretto svolgimento delle competizioni e a garantire un ambiente sportivo positivo e rispettoso. “Agiremo con la massima severità affinché episodi di tale gravità non possano mai più ripetersi”, ha dichiarato la società, confermando l’intenzione di promuovere comportamenti corretti sia in campo sia fuori dal campo, ricordando che il calcio deve essere prima di tutto un’occasione di confronto sano e di crescita per tutti i partecipanti.