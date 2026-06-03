Makari 5, concluse le riprese: Trapani ancora protagonista della fiction Rai

Si sono ufficialmente concluse le riprese della quinta stagione di Makari, la fortunata serie televisiva che continua a scegliere la provincia di Trapani come scenario delle sue storie. Un viaggio durato 14 settimane, iniziato nel febbraio scorso e terminato a maggio 2026, che ha visto ancora una volta il territorio trapanese al centro della produzione. Il Comune di Trapani ha svolto un ruolo attivo durante tutte le fasi delle riprese, collaborando direttamente con il location manager Ivan Fernandes. Oltre al supporto logistico garantito alla troupe, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione alcune delle location più rappresentative e suggestive della città, trasformandole ancora una volta in un palcoscenico naturale per il piccolo schermo.

Tutti i luoghi di Makari 6

Tra i luoghi che compariranno nella nuova stagione figurano la Torre di Ligny, le spiagge cittadine, Palazzo d’Alì, la Casina delle Palme, il Porto di Trapani, Villa Margherita, le Mura di Tramontana, la Chiesa del Collegio dei Gesuiti e l’ex Mercato del Pesce. Scenari che raccontano la storia, la cultura e l’identità del territorio e che saranno visibili a milioni di telespettatori. La presenza della fiction rappresenta infatti una significativa opportunità di promozione turistica per la città e per l’intera provincia, grazie alla capacità della serie di valorizzare paesaggi, monumenti e scorci caratteristici della Sicilia occidentale.

Tranchida: “Opportunità di turismo”

“Una serie televisiva che ha scelto ancora una volta Trapani come set naturale”, ha dichiarato il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. “I luoghi da noi messi a disposizione sono il volto di Trapani nel mondo. Ogni inquadratura è un’opportunità per promuovere turismo, cultura e identità. Continueremo a lavorare perché il cinema e la fiction restino strumenti strategici per valorizzare la nostra città”. Ancora una volta, dunque, Trapani si prepara a raccontare se stessa attraverso le immagini, portando il suo mare, la sua luce e il suo patrimonio artistico e culturale nelle case degli italiani grazie a una delle fiction più amate della televisione.