In Terza Categoria il derby tra Paceco e Strasatti finisce a pugni

In Terza categoria il derby tra Paceco e Virtus Strasatti è terminato 3 a 3, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto ai padroni di casa che hanno reclamato in maniera veemente qualche decisione arbitrale. Si è scatenato un parapiglia che ha visto in campo anche un dirigente pacecoto ed una serie di polemiche che ha portato in campo i Carabinieri e l’ambulanza del 118 a causa di un pugno che è stato sferrato ai danni del tecnico della Virtus Strasatti Mariano Saffioti. Il direttore di gara ha espulso anche due elementi del Paceco ma ciò probabilmente avrà altre ripercussioni da parte del giudice sportivo.