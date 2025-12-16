Orologio di Palazzo VII Aprile a Marsala non funziona, si cambierà la struttura del vetro



L’Amministrazione comunale di Marsala, al fine di fornire un’informazione trasparente, alla luce delle diverse interpretazioni e delle osservazioni circolate in questi giorni in relazione al mancato funzionamento dello storico orologio di Palazzo VII Aprile, precisa che vi è stata l’impossibilità di reperire celermente sul mercato il vetro sostitutivo e per tale motivo si sta prolungando la riparazione dell’orologio dello storico Palazzo VII Aprile, sede del consiglio comunale.

Nella scorsa rtiunione del consiglio comunale rispondendo a delle interrogazioni in tal senso Massimo Grillo ha specifivcato che il danneggiamento (lesione verticale) del vetro protettivo – un

diametro di circa due metri – di fatto, pregiudica la riattivazione dell’automatismo che regola l’orologio tenuto conto che il vetro lesionato potrebbe non reggere la rotazione delle lancette.

Il settore Lavori Pubblici, diretto dall’architetto Rosa Gandolfo – vista la lunga attesa – ha optato per una

soluzione alternativa, un vetro in plexiglass. Contattata la Soprintendenza, si sta procedendo con le necessarie autorizzazioni.