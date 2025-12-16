Maltempo e disagi a Marsala. Si spezza il tronco di un albero in via Pellegrino

Giornata di maltempo e disagi a Marsala. Diverse ore di pioggia battente hanno riempito d’acqua le strade del centro e della periferia, determinando rallentamenti al transito veicolare.

Alcune arterie viarie sono state chiuse (via vecchia Mazara, parte del lungomare) a causa di alcuni tombini saltati nelle ore in cui la pioggia è stata più intensa, a metà mattinata. In altre zone gli automobilisti si sono ritrovati a procedere a passo d’uomo (via Trapani, via del Fante, via Salemi, via Favara, via Mazara) attraversando carreggiate che sembravano fiumi in piena e che necessiterebbero di interventi tecnici adeguati.

In alcune situazioni si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco o della polizia municipale allo scopo di garantire la pubblica sicurezza. Diverse pattuglie del corpo guidato dal comandante Giuseppe D’Alessandro hanno presidiato alcuni punti critici della città (tra cui il sottopassaggio di via Ugdulena).

Tra i vari episodi segnalati alla nostra redazione, c’è anche quello riguardante un albero sulla via Stefano Pellegrino, che proprio a causa della pioggia e del vento, si è abbattuto sopra un’autovettura in sosta con il tronco spezzato.

La situazione meteorologica è, tuttavia, in fase di miglioramento e anche nelle giornate di mercoledì e giovedì il maltempo dovrebbe concedere una tregua.