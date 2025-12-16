Concerto e danza dei licei musicali negli ospedali di Trapani e Alcamo

La musica entra negli ospedali. Domani, mercoledì 17 dicembre, l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani vivrà un momento magico. Alle ore 11.30 si terrà un concerto con performance di danza, a cura del liceo musicale “Allmayer” di Alcamo e del liceo coreutico “Fardella – Ximenes” di Trapani, che rientra nell’ambito di “Musicalmente insieme … Note di vita”, progetto degli assessorati regionali dell’Istruzione e della Salute, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, che hanno coinvolto studentesse e studenti della Rete dei licei musicali dell’Isola. Ha il fine di valorizzare il ruolo didattico della musica, creare un ambiente di cura più accogliente e portare momenti di serenità ai degenti, ai loro familiari e al personale sanitario delle strutture ospedaliere siciliane, anche in vista delle festività natalizie. Un secondo concerto si terrà lunedì 22 dicembre alle 11,30 all’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo ad opera degli studenti del liceo musicale “Allmayer”.