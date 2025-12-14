Il Pd di Marsala interviene sulle condizioni del Teatro Impero

Scrive la segreteria del Partito Democratico di Marsala sulle condizioni del Teatro Impero.
“Il Circolo del Partito Democratico di Marsala esprime profonda indignazione e ferma
critica nei confronti dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Massimo Grillo
per il vergognoso stato di abbandono e degrado in cui versa la facciata del prestigioso
Teatro Impero.
È inaccettabile che uno dei principali simboli culturali e architettonici della nostra città sia
deturpato da scritte e graffiti di carattere volgare, alcuni dei quali risalgono
addirittura al 2023. Questa incresciosa situazione non è solo un affronto al decoro
urbano, ma rappresenta una vera e propria emergenza educativa.
Non è degno di una città come Marsala presentare la facciata del suo Teatro in queste
condizioni. La facciata del Teatro Impero è un biglietto da visita per i visitatori e un luogo di
riflessione per i cittadini. L’incuria del Sindaco Grillo è evidente e inaccettabile.
La gravità della situazione è stata drammaticamente evidenziata in occasione delle recenti
visite al teatro da parte delle scolaresche. È stato riferito che alunni delle scuole primarie
hanno spontaneamente letto ad alta voce il contenuto di tali scritte offensive e volgari,
trasformando un momento di arricchimento culturale in un’esperienza estremamente
diseducativa.
Il Partito Democratico di Marsala solleva un quesito fondamentale: quale messaggio di
civiltà e rispetto per i beni pubblici sta trasmettendo questa Amministrazione ai nostri
giovani?
Mentre il Teatro Impero grida vendetta a causa della negligenza, l’Amministrazione Grillo
dimostra di avere priorità diametralmente opposte rispetto al bene comune e al decoro.
La Giunta ha deliberato un investimento di oltre 64 mila euro di spesa pubblica per il solo calendario degli eventi natalizi del 2025, una somma ingente e discutibile, soprattutto se considerata la sua
vicinanza con la campagna elettorale.
L’Amministrazione Grillo trova decine di migliaia di euro per eventi natalizi, probabilmente
a fini di visibilità elettorale, ma non riesce a stanziare le risorse necessarie per la semplice
pulizia e il ripristino del decoro di un bene pubblico così centrale. Per non parlare di altri
contenitori culturali chiusi dal sindaco come Palazzo Grignani o il Monumento ai Mille.
Questo è il simbolo di una politica che bada più all’apparenza e al consenso immediato
che alla sostanza e all’educazione civica. Il Partito Democratico di Marsala chiede un intervento immediato e non più procrastinabile da parte del Sindaco Grillo per ripulire e ripristinare la facciata del Teatro
Impero, e invita la cittadinanza a riflettere sull’incoerenza e le priorità fallaci di questa Amministrazione”.
Per il circolo PD di Marsala
La segretaria Linda Licari