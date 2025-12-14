Il Pd di Marsala interviene sulle condizioni del Teatro Impero

Scrive la segreteria del Partito Democratico di Marsala sulle condizioni del Teatro Impero.

“Il Circolo del Partito Democratico di Marsala esprime profonda indignazione e ferma

critica nei confronti dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Massimo Grillo

per il vergognoso stato di abbandono e degrado in cui versa la facciata del prestigioso

Teatro Impero.



È inaccettabile che uno dei principali simboli culturali e architettonici della nostra città sia

deturpato da scritte e graffiti di carattere volgare, alcuni dei quali risalgono

addirittura al 2023. Questa incresciosa situazione non è solo un affronto al decoro

urbano, ma rappresenta una vera e propria emergenza educativa.



Non è degno di una città come Marsala presentare la facciata del suo Teatro in queste

condizioni. La facciata del Teatro Impero è un biglietto da visita per i visitatori e un luogo di

riflessione per i cittadini. L’incuria del Sindaco Grillo è evidente e inaccettabile.

La gravità della situazione è stata drammaticamente evidenziata in occasione delle recenti

visite al teatro da parte delle scolaresche. È stato riferito che alunni delle scuole primarie

hanno spontaneamente letto ad alta voce il contenuto di tali scritte offensive e volgari,

trasformando un momento di arricchimento culturale in un’esperienza estremamente

diseducativa.

Il Partito Democratico di Marsala solleva un quesito fondamentale: quale messaggio di

civiltà e rispetto per i beni pubblici sta trasmettendo questa Amministrazione ai nostri

giovani?



Mentre il Teatro Impero grida vendetta a causa della negligenza, l’Amministrazione Grillo

dimostra di avere priorità diametralmente opposte rispetto al bene comune e al decoro.

La Giunta ha deliberato un investimento di oltre 64 mila euro di spesa pubblica per il solo calendario degli eventi natalizi del 2025, una somma ingente e discutibile, soprattutto se considerata la sua

vicinanza con la campagna elettorale.

L’Amministrazione Grillo trova decine di migliaia di euro per eventi natalizi, probabilmente

a fini di visibilità elettorale, ma non riesce a stanziare le risorse necessarie per la semplice

pulizia e il ripristino del decoro di un bene pubblico così centrale. Per non parlare di altri

contenitori culturali chiusi dal sindaco come Palazzo Grignani o il Monumento ai Mille.

Questo è il simbolo di una politica che bada più all’apparenza e al consenso immediato

che alla sostanza e all’educazione civica. Il Partito Democratico di Marsala chiede un intervento immediato e non più procrastinabile da parte del Sindaco Grillo per ripulire e ripristinare la facciata del Teatro

Impero, e invita la cittadinanza a riflettere sull’incoerenza e le priorità fallaci di questa Amministrazione”.

Per il circolo PD di Marsala

La segretaria Linda Licari