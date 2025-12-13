Campobello, erano allacciati alla rete pubblica di energia elettrica. Denunciati padre e figlia

sabato 13 Dicembre 2025 - 11:15

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, nell’ambito di controlli volti a contrastare il fenomeno dei prelievi irregolari di energia elettrica, eseguito con personale specializzato, hanno denunciato due campobellesi di 72 e 42 anni (padre e figlia) per furto aggravato.

Due allacci abusivi alla rete pubblica

Durante l’accertamento è stato accertato un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica tramite un bypass che alimentava entrambi gli impianti dei fabbricati dei due indagati per un furto in corso di quantificazione.

