Campobello, erano allacciati alla rete pubblica di energia elettrica. Denunciati padre e figlia

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, nell’ambito di controlli volti a contrastare il fenomeno dei prelievi irregolari di energia elettrica, eseguito con personale specializzato, hanno denunciato due campobellesi di 72 e 42 anni (padre e figlia) per furto aggravato.

Due allacci abusivi alla rete pubblica



Durante l’accertamento è stato accertato un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica tramite un bypass che alimentava entrambi gli impianti dei fabbricati dei due indagati per un furto in corso di quantificazione.