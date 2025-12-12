Scrive un lavoratore pendolare sulla sospensione dei collegamenti tra Marsala e Favignana

Salve,

mi chiamo Alessandro Licciardello e sono un lavoratore pendolare. Desidero segnalare al vostro giornale una situazione che da alcuni giorni sta creando notevoli disagi a molti cittadini del nostro territorio.

Da circa due giorni, infatti, l’aliscafo della compagnia Liberty Lines Fast Ferries ha sospeso le corse da Marsala verso le Isole Egadi, in particolare la tratta diretta a Favignana. Secondo quanto riferito “per sentito dire”, tale sospensione sarebbe stata disposta dal commissario e motivata da esigenze di manutenzione delle imbarcazioni.

Questa decisione, tuttavia, non è stata accompagnata da comunicazioni chiare né da una data prevista per la ripresa del servizio, lasciando centinaia di utenti senza riferimenti e creando gravi disagi.

Ogni mattina, con la corsa delle 7:15 dal porto di Marsala, tanti lavoratori e pendolari – tra cui insegnanti, collaboratori scolastici, impiegati, carpentieri, muratori, forze dell’ordine, oltre a numerosi turisti – si trovano ora costretti a partire dal porto di Trapani, con evidenti difficoltà organizzative, economiche e di tempo.

Ritengo inaccettabile che una sospensione improvvisa e di tale impatto avvenga senza comunicazioni ufficiali e senza un confronto con l’utenza.

Chiediamo quindi risposte chiare e immediate sia dalle istituzioni competenti sia dalla compagnia, auspicando che il servizio venga ripristinato nel più breve tempo possibile.

Ringrazio il vostro giornale per l’attenzione e per il servizio che svolge quotidianamente.

Cordiali saluti,

Alessandro Licciardello