Fip: “Per la Trapani Shark proponiamo una mediazione per tutelarne il futuro”

redazione

Fip: “Per la Trapani Shark proponiamo una mediazione per tutelarne il futuro”

Condividi su:

venerdì 12 Dicembre 2025 - 08:57

La FIP Sicilia, tramite la sua presidente Cristina Correnti, ha predisposto la possibilità di una mediazione per tutelare il futuro del Trapani Shark soprattutto alla luce delle vittorie ottenute della squadra in serie A e in Champions League a Tenerife. Ciò al fine di “garantire stabilità al club e ai suoi atleti per una squadra che è un patrimonio sportivo che appartiene a tutti”. Correnti si è anche congratulata con giocatori e staff per il momento dignitoso che stanno affrontando in un momento societario difficile continuando però un positivo percorso sportivo.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta